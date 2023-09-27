T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/990 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi

ADA NO: 1195

PARSEL NO: 4

VASFI: Kargir Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayşe Gürsoy, Ayşe Gürsoy, Fatma Alkan, Hanife Kara, Hatice Gençkal, Havva Kirazlı, Hüseyin Gürsoy, Mehmet Gürsoy

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediyesi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mah. Mahallesi 1195 Ada 4 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki kargir dükkan niteliğindeki yapı Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/990 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.