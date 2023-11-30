T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/1308 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 1207
PARSEL NO: 15 ve 16 parseller
VASFI: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ: 254,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin ERBİLGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01941310