T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/1467 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle

ADA NO: 1204

PARSEL NO: 47

VASFI: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ümit ÖZCAN, Gülsevim ÖZCAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1204 ada 47 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1467 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca

ilan olunur. 05/12/2023