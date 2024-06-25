T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1580 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

ADA NO: 1204

PARSEL NO: 29

VASFI: Kargir dükkan.

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şahinaz TOZLU, Aysun KOÇ, Çetin TOZLU, Nuh TOZLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1204 ada 29 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1580 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/12/2023