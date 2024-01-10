T.C. SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

Sayı: 2019/2163 Esas

Ortaklığın Giderilmesi davasınında dava konusu taşınmaz hissedarı Asım ve Emine'den olma , 05/10/1963 d. Lu Samsun İli İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesi Nüf. KayıtlıSEVİM ÖNAL -Tc No:30920291882 inLelystad /Hollanda Krallığında ikamet ettiği ancak tüm aramalara rağmen adresinde bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

HÜKÜM: Davanın kabulü ile;

1- Dava konusu Samsun ili, Canik İlçesi, Teknepınar mah. Ova mevkii, 54 ada 5 parsel, 54 ada 6 parsel, 53 ada 13 parsel, 53 ada 14 parsel, 53 ada 15 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından satış sureti ile giderilmesine,

2- Satış bedelinin Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1281 Esas-2018/1256 Karar sayılı ve Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/378 Esas-2019/409 Karar sayılı mirasçılık belgelerindeki payları oranında taraflara ödenmesine,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek Samsun Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf yoluna başvurulabileceğine ilişkin karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/09/2021

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 03/01/2024