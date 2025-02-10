Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/864 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi

ADA NO: 2241

PARSEL NO: 12

VASFI: Demiryolu

MALİKİN ADI VE SOYADI: Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi,

2241 ada 12 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 29/02/2024 tarih ve 4/23 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememizin 2024/864 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2024