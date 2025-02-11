T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/858 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi
ADA NO: 1873
PARSEL NO: 14
VASFI: Demiryolu
MALİKİN ADI VE SOYADI: Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi,
1873 ada 14 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 29/02/2024 tarih ve 4/23 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememizin 2024/858 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2024