T.C. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

Sayı: 2022/1141 Esas 09/06/2023

Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesinin (iş mahkemesi sıfatıyla) 2021/55 Esas 2021/306 Karar sayılı dosyasının; Davacı Osman Kurtuluş tarafından yapılan İstinaf Başvurusu üzerine dairemizce yapılanincelemesinde;Davalı Bayram Yıldırım hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından kendisine tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dairemizce verilen 31/10/2022 tarihli İstinaf kararı ile; ''1- Davacının istinaf başvurusunun kabulü ile yukarıda belirtilen ilk derece mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b.2 hükmü gereğince KALDIRILMASINA, Davanın KABULÜ ile; Davacının Bayram Yıldırımünvanlı işyerinde 01/09/1986 tarihinde 1 gün süreyle hizmet akdine dayalı olarak çalıştığının ve 506 sayılı Yasa'nın 60/Gmaddesi uyarınca uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılıkbaşlangıcının 14/08/1988 tarihi olduğunun TESPİTİNE, 2- Alınması gerekli 80,70 TL harçtan davacı tarafça peşin ödenen 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 53,00 TL harcın (davalı SGK harçtan muaf olmakla) davalı Bayram Yıldırımdan tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA 3- Davacı tarafından peşin ödenen 27,70 TL başvuru harcı ve 27,70 TL peşin harç toplamı olan 55,40 TL harcın (davalı SGK harçtan muaf olmakla) davalı Bayram Yıldırımdan alınarak ile davacıya VERİLMESİNE, 4- Davacı tarafça yapılan toplam 3.415,69 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak davacıya verilmesine, 5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan9 .200,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak davacıya verilmesine, 6- İstinaf başvurusu kabul edilen davacı tarafça istinaf başvurusu sırasında peşin ödenen istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halindedavacıya iadesine, Dair, tarafların yokluğunda, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay nezdinde, TEMYİZ KANUN YOLU AÇIK olmak üzere, 31/10/2022 tarihinde,oy birliği ilekarar verildi.''şeklinde karar verilmiş olup; ayrıca karar Davalı SGK BAŞKANLIĞI vekili Av. EZGİ YÜCESOY tarafından Temyiz edilmiştir. İlgili karar ilamının davalı BAYRAM YILDIRIM'a yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.