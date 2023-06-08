T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

Sayı: 2022/871 Esas 30/05/2023

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı, ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI YÖNETİM KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Gülgen Mahallesi 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın pay maliki olarak görünen Mehmet oğlu Mustafa isimli şahsı tanıyan ve bilenlerin mahkememizin yukarıda esas nosu yazılı bulunan dava dosyasına 6 (altı) ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takirde M.K.'nun 31. maddesine göre Mehmet oğlu Mustafa'nın GAİPLİĞİNE karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.