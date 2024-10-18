T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

Sayı: 2020/614 Esas 04/12/2023

Konu: İlan

Davacı, HİKMET ŞAKA ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Dava konusu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi Pafta: N41-B-08C de yer alan taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2020/614 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.