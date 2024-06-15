T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/2675 Esas 18/01/2024 İLAN

Davacı Mccoy Eka tarafından Gerard Mccoy'un gaipliğine karar verilmesini talep ettiği davanın duruşma günü 24/06/2024 tarih ve 09:00'a bırakılmıştır.

John Patrick ve Sheila'dan olma 10/07/1949 doğumlu Gerard Mccoy'un kayıp olduğu, kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen Gerard Mccoy hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2022/2675 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde Gerard Mccoy hakkında gaiplik kararı verileceği 4721 sayılı TMK'nın 33. Maddesinin 2. Fıkrasına göre Gaiplikilan olunur. 18/01/2024