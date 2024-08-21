T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.08.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1298 Esas 31/07/2024 İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris 08/04/1940doğumlu, Daiyil ve Vedha kızı 19/01/2023 tarihinde vefat eden 17069856530 TC kimlik numaralı Ahmet Maviçiçek'in yasal mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediğinden; bu mirasçıların payı yönünden T.M.K.'nın 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının söz konusu olabileceği, adı geçen mirasçıların hak sahiplerinin işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.