T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/681 27/11/2024

Karar No: 2024/1307

Musatafa ve Leyla oğlu, 01/05/1984 Deyrizor doğumlu, Kurtuluş Mah. 1012 Sok. No:13 İç Kapı No:1 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Hafız ELHEZZEĞ'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/681 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen13/09/2024 tarih, 2023/681 Esas, 2024/1307 Karar sayılı karar ile sanık Hafız ELHEZZEĞ hakkında HAGB kararı verilmiş olup, sanık Hafız ELHEZZEĞ'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 27.11.2024