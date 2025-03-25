T.C. ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:01

DSİ ŞANLIURFA 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 Aşağıda ve (Ek-1) tabloda nitelikleri belirtilen DSİ Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi ile “DSİ Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık artırma usulü ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

1) İhale; 08.04.2025 – 09.04.2025 Salı-Çarşamba günü saat 09.00 da DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Satışı yapılacak taşınmaz malların satış şartnamesi ve taşınmaz mallara ait her türlü bilgiler çalışma saatleri içerisinde DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3) Satışa konu taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3’dür.

4) Geçici teminat ihale saatinden önce DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası TR770001002266356158725047 no.lu hesabına yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilebilir.

5) Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Satılacak taşınmazların satış şartnamesinde belirtilen hususları ile tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

7) İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve KDV’si (%10) ile binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.

8) Taşınmazlar açık artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

9) Satılacak taşınmazların imar durumları; aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

10) Komisyon her aşamada İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

12) İta amirince onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içerisinde ihale bedelini yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim harç ve diğer giderleri ödemek ve tapu tescilini sağlamak zorundadır.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

14) İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve aşağıdaki belgeleri vermesi zorunludur.

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek Kişi Olması Halinde)

b) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

c) Tüzel kişilerde 2025 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.

e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (Aslı)

15) Taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

SN

İLİ

İLÇESİ

KÖY\

MAH.

ADA\

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

HİSSE

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

ADRES

İHALE TARİH VE SAATİ

1

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

101/20

2239.29

TARLA

TAM

447.858,00

13435,74

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 09.00

2

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/6

13765.86

TARLA

TAM

3.441.465,00

103243,95

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 09.15

3

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/8

5037.67

TARLA

TAM

1.259.417,50

37782,525

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 09.30

4

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/9

5663.42

TARLA

TAM

1.415.855,00

42475,65

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 09.45

5

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/10

9476.73

TARLA

117/120

2.369.181,75

71075,4525

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 10.00

6

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/11

10936.34

TARLA

TAM

2.734.085,00

82022,55

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 10.15

7

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/19

6140.52

TARLA

TAM

2.149.182,00

64475,46

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 10.30

8

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/23

4755.14

TARLA

TAM

1.664.299,00

49928,97

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 10.45

9

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/24

3834.25

TARLA

TAM

1.341.987,50

40259,625

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 11.00

10

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/29

4675.40

TARLA

TAM

1.636.390,00

49091,7

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 11.15

11

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

104/30

1093.17

TARLA

TAM

382.609,50

11478,285

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 11.30

12

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

108/3

31064.54

TARLA

TAM

10.872.589,00

326177,67

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 11.45

13

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

110/2

19627.12

TARLA

2340/2400

4.906.780,13

147203,4039

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 13.00

14

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

110/3

18740.38

TARLA

TAM

4.685.095,00

140552,85

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 13.15

15

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

111/1

73867.01

TARLA

TAM

14.773.402,00

443202,06

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 13.30

16

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

112/2

118831.29

TARLA

TAM

23.766.258,00

712987,74

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 13.45

17

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

114/60

4825.36

TARLA

TAM

965.072,00

28952,16

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 14.00

18

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

114/61

7573.41

TARLA

TAM

1.514.682,00

45440,46

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 14.15

19

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

119/81

21625.00

TARLA

TAM

4.325.000,00

129750

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 14.30

20

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

119/82

11500.00

TARLA

TAM

2.300.000,00

69000

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 14.45

21

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

119/85

21125.00

TARLA

TAM

4.225.000,00

126750

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 15.00

22

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

120/17

17274.98

TARLA

TAM

3.454.996,00

103649,88

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 15.30

23

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

124/49

4902.74

TARLA

TAM

980.548,00

29416,44

DSİ 15. BÖLGE

08.04.2025 15.45

24

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

109/1

3228.47

TARLA

TAM

1.129.964,50

33898,935

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 09.15

25

ŞANLIURFA

BOZOVA

ESKİN

119/84

11742.63

TARLA

TAM

2.348.526,00

70455,78

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 09.30

26

ŞANLIURFA

HALİLİYE

GÜÇLÜ

105/2

25085.00

TARLA

TAM

6.271.250,00

188.137,5

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 10.15

27

ŞANLIURFA

BOZOVA

YASLICA

105/2

15203.22

TARLA

TAM

3.040.644,00

91.219,32

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 11.15

28

ŞANLIURFA

BOZOVA

KARAPINAR

137/1

64519.00

TARLA

TAM

9.677.850,00

290335,5

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 11.30

29

ŞANLIURFA

BOZOVA

KARAPINAR

155/16

352394.64

TARLA

TAM

35.239.464,00

1057183,92

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 11.45

30

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

323

16050.00

TARLA

TAM

5.617.500,00

168525

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 13.15

31

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

324

11800.00

TARLA

TAM

4.130.000,00

123900

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 13.30

32

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

327

6250.00

TARLA

TAM

2.187.500,00

65625

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 13.45

33

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

328

7200.00

TARLA

TAM

2.520.000,00

75600

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 14.00

34

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

329

6850.00

TARLA

TAM

2.397.500,00

71925

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 14.15

35

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

331

5500.00

TARLA

TAM

1.925.000,00

57750

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 14.30

36

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

332

5850.00

TARLA

TAM

2.047.500,00

61425

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 14.45

37

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

YARIMTEPE

313

14400.00

TARLA

TAM

5.040.000,00

151200

DSİ 15. BÖLGE

09.04.2025 15.00

#ilangovtr Basın No: ILN02195532