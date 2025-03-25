T.C. ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:01

DSİ ŞANLIURFA 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda ve (Ek-1) tabloda nitelikleri belirtilen DSİ Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi ile “DSİ Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık artırma usulü ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

1) İhale; 08.04.2025 – 09.04.2025 Salı-Çarşamba günü saat 09.00 da DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Satışı yapılacak taşınmaz malların satış şartnamesi ve taşınmaz mallara ait her türlü bilgiler çalışma saatleri içerisinde DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3) Satışa konu taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3’dür.

4) Geçici teminat ihale saatinden önce DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası TR770001002266356158725047 no.lu hesabına yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilebilir.

5) Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Satılacak taşınmazların satış şartnamesinde belirtilen hususları ile tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

7) İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve KDV’si (%10) ile binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.

8) Taşınmazlar açık artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

9) Satılacak taşınmazların imar durumları; aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

10) Komisyon her aşamada İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

12) İta amirince onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içerisinde ihale bedelini yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim harç ve diğer giderleri ödemek ve tapu tescilini sağlamak zorundadır.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

14) İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve aşağıdaki belgeleri vermesi zorunludur.

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek Kişi Olması Halinde)

b) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

c) Tüzel kişilerde 2025 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.

e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (Aslı)

15) Taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.