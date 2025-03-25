T.C. ŞANLIURFA DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ ŞANLIURFA 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Aşağıda ve (Ek-1) tabloda nitelikleri belirtilen DSİ Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi ile “DSİ Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık artırma usulü ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
1) İhale; 08.04.2025 – 09.04.2025 Salı-Çarşamba günü saat 09.00 da DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) Satışı yapılacak taşınmaz malların satış şartnamesi ve taşınmaz mallara ait her türlü bilgiler çalışma saatleri içerisinde DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3) Satışa konu taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3’dür.
4) Geçici teminat ihale saatinden önce DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası TR770001002266356158725047 no.lu hesabına yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilebilir.
5) Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6) Satılacak taşınmazların satış şartnamesinde belirtilen hususları ile tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
7) İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve KDV’si (%10) ile binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.
8) Taşınmazlar açık artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
9) Satılacak taşınmazların imar durumları; aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
10) Komisyon her aşamada İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
12) İta amirince onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içerisinde ihale bedelini yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim harç ve diğer giderleri ödemek ve tapu tescilini sağlamak zorundadır.
13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
14) İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve aşağıdaki belgeleri vermesi zorunludur.
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek Kişi Olması Halinde)
b) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c) Tüzel kişilerde 2025 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.
e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (Aslı)
15) Taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
SN
İLİ
İLÇESİ
KÖY\
MAH.
ADA\
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
CİNSİ
HİSSE
MUHAMMEN BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
ADRES
İHALE TARİH VE SAATİ
1
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
101/20
2239.29
TARLA
TAM
447.858,00
13435,74
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 09.00
2
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/6
13765.86
TARLA
TAM
3.441.465,00
103243,95
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 09.15
3
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/8
5037.67
TARLA
TAM
1.259.417,50
37782,525
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 09.30
4
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/9
5663.42
TARLA
TAM
1.415.855,00
42475,65
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 09.45
5
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/10
9476.73
TARLA
117/120
2.369.181,75
71075,4525
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 10.00
6
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/11
10936.34
TARLA
TAM
2.734.085,00
82022,55
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 10.15
7
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/19
6140.52
TARLA
TAM
2.149.182,00
64475,46
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 10.30
8
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/23
4755.14
TARLA
TAM
1.664.299,00
49928,97
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 10.45
9
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/24
3834.25
TARLA
TAM
1.341.987,50
40259,625
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 11.00
10
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/29
4675.40
TARLA
TAM
1.636.390,00
49091,7
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 11.15
11
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
104/30
1093.17
TARLA
TAM
382.609,50
11478,285
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 11.30
12
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
108/3
31064.54
TARLA
TAM
10.872.589,00
326177,67
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 11.45
13
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
110/2
19627.12
TARLA
2340/2400
4.906.780,13
147203,4039
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 13.00
14
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
110/3
18740.38
TARLA
TAM
4.685.095,00
140552,85
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 13.15
15
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
111/1
73867.01
TARLA
TAM
14.773.402,00
443202,06
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 13.30
16
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
112/2
118831.29
TARLA
TAM
23.766.258,00
712987,74
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 13.45
17
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
114/60
4825.36
TARLA
TAM
965.072,00
28952,16
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 14.00
18
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
114/61
7573.41
TARLA
TAM
1.514.682,00
45440,46
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 14.15
19
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
119/81
21625.00
TARLA
TAM
4.325.000,00
129750
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 14.30
20
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
119/82
11500.00
TARLA
TAM
2.300.000,00
69000
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 14.45
21
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
119/85
21125.00
TARLA
TAM
4.225.000,00
126750
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 15.00
22
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
120/17
17274.98
TARLA
TAM
3.454.996,00
103649,88
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 15.30
23
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
124/49
4902.74
TARLA
TAM
980.548,00
29416,44
DSİ 15. BÖLGE
08.04.2025 15.45
24
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
109/1
3228.47
TARLA
TAM
1.129.964,50
33898,935
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 09.15
25
ŞANLIURFA
BOZOVA
ESKİN
119/84
11742.63
TARLA
TAM
2.348.526,00
70455,78
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 09.30
26
ŞANLIURFA
HALİLİYE
GÜÇLÜ
105/2
25085.00
TARLA
TAM
6.271.250,00
188.137,5
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 10.15
27
ŞANLIURFA
BOZOVA
YASLICA
105/2
15203.22
TARLA
TAM
3.040.644,00
91.219,32
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 11.15
28
ŞANLIURFA
BOZOVA
KARAPINAR
137/1
64519.00
TARLA
TAM
9.677.850,00
290335,5
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 11.30
29
ŞANLIURFA
BOZOVA
KARAPINAR
155/16
352394.64
TARLA
TAM
35.239.464,00
1057183,92
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 11.45
30
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
323
16050.00
TARLA
TAM
5.617.500,00
168525
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 13.15
31
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
324
11800.00
TARLA
TAM
4.130.000,00
123900
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 13.30
32
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
327
6250.00
TARLA
TAM
2.187.500,00
65625
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 13.45
33
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
328
7200.00
TARLA
TAM
2.520.000,00
75600
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 14.00
34
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
329
6850.00
TARLA
TAM
2.397.500,00
71925
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 14.15
35
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
331
5500.00
TARLA
TAM
1.925.000,00
57750
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 14.30
36
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
332
5850.00
TARLA
TAM
2.047.500,00
61425
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 14.45
37
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
YARIMTEPE
313
14400.00
TARLA
TAM
5.040.000,00
151200
DSİ 15. BÖLGE
09.04.2025 15.00