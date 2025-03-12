T.C. SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DAVA KONUSU

ESAS NO: 2022/378

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL: VAN İLÇE: SARAY MAHALLE :BEYASLAN

ADA NO: PARSEL

NO: 448

MALİKİN ADI VE SOYADI: Diyadin AYDINLIK

DAVALI: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ VAN DEFTERDARLIĞI

İHBAR OLUNAN: VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden davacı tarafından zilyetliğe dayalı tapu kaydının değiştirilmesi (Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılarak taşınmazın kendi üzerine tescilini talep edilmektedir. Davacı tarafından davalılara yönelik açılan Tapusuz Taşınmazın Tescili (Zilyetliğe dayalı) davasında; Yukarıda konum bilgileri yazılı taşınmazın davacı adına tescili talep edilmektedir. İlandan itibaren ÜÇ AY içerisinde taşınmazın tapuya kayıtlı olup olmadığı, davasız ve aralıksız olarak davacının yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunup bulunmadığı hususlarında mahkememize itirazda bulunulabileceği Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince İLAN olunur. 10/02/2025