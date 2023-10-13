T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/50 Esas

DAVALI: ABDULKADİR POLAT Gökçek Mahallesi 249. Cadde No:47A İç Kapı No:7Sincan/ ANKARA

Davacı: Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin 2019/209 Esas numaralı dava dosyası ile dava açılmıştır. Mahkememizce davanın kabulüne karar verildiği, mahkememiz kararının Konya Bölge İdare Mahkemesinin 4. Hukuk Dairesinin 20/04/2022 tarih ve 2022/669 Esas, 2022/1261 Karar ilamı ile kaldırılmasına karar verildiği, kaldırılma kararı sonrasında dosyamızın 20222/50 Esas sırasına kaydı yapılarak yargılamaya devam edilerek keşif yapıldığı ve bilirkişi heyeti tarafından yargılamaya konu Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 2 Parsel sayılı taşınmaza toplam 6.525,95 TL değer biçildiği, bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık yasal süre içerisinde itiraz edilebileceği İLAN OLUNUR.

Duruşma Günü: 26/10/2023 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.