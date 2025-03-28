T.C. SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/346 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: MANİSA İli SARIGÖL İlçesi BEYHARMANI Mahallesi

ADA NO: 246

PARSEL NO: 2

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ABDULLAH ÖZTEN-28457204956

2- AHMET ÖZTEN-TC. NO: 28496203644 -

3- FADİME ÖZTEN-TC. NO: 28550201890 -

4- FATMA ÖZTEN-TC. NO: 28508203266 -

5- HASAN ÖZTEN-TC. NO: 28568201226 -

6- HÜSEYİN ÖZTEN-TC. NO: 28526202692 -

7- İSMAİL ÖZTEN-TC. NO: 28535202300 -

8- MEHMET ÖZTEN-TC. NO: 28532202464 -

9- MEHMET ÖZTEN-TC. NO: 28511203192 -

10- ÜMMÜ SALIK-TC. NO: 31184114160 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Yukarıda maliki, mevkii ve özellikleri yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas sayısında dava açılmış olup,

1- İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği,

2- Husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltileceği,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tapuya tesciline karar verileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Sarıgöl Şubesine yatırılacağı,

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.