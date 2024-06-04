T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:00

Sayı: 2024/6 Tereke 30/05/2024

Konu: müzekkere

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/6 TEREKE

Siteler Mah.Tül Sk.No:2 İç kapı No:A Sarıgöl/Manisa adresinde mukim50800443958.TC. Kimlik nolu YUSUF KARAÇAM’IN terekesinin; Sarıgöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/03 /2024 Tarih ve 2023/635 esas,2024/154 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İLAN OLUNUR.İİK.166.,218.mad.