T.C. SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/26 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Sarıkamış İlçesi Kızılçubuk Köyü
ADA NO: 108 ada 1 parsel - 111 ada 16 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 108/1:240 m² - 111/16:127,80 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: 108/1 İSA ÇAKAL
111/16 SEVDA PARMAKSIZOĞLU, ÖZCAY UZUN, HATİCE ÇAVUŞ, YURDAGÜL FUTTU, TUNCAY UZUN, ÖZCAY UZUN, ALİCAN UZUN, SARIGÜL UZUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas 2025/27 Esas sayılarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.03.2025