T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/35 Esas

DAVALI: CİHAN ÖMER AĞCA

Davacı Melek Duygu AĞCA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye olarak çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine cevap süreniz iki hafta olmakla birlikte aksi taktirde HMK gereği ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023