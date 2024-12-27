T.C. SARIOĞLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. SARIOĞLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2020/115 ESAS SAYILI DOSYASI İLANI

Davacı Turap DOĞAN tarafından Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Kale MahallesiKöyiçi mevkii 137 ada 13,34,36 nolu parsellerin ve Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi 115 ada 100 parsel sayılı taşınmazların arasında kalanuydulu keşif krokisinde ve diğer hava fotoğrafı çakıştırmalarındaC 1 harfiile gösterilen ( 220,94 m2) ve D 1 harfi ile gösterilen (321,02)kadastro haricinde kalan alantaşınmaz hakkında TMK 713/1 Maddesi uyarınca zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davasının açıldığıanlaşılmış olup; ilan tarihinden başlayarak 3 ay içindeTMK 713/1 deki şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacı da iddiasını ispatlamış olursa dava konusu taşınmazın Muris Yusuf DOĞAN mirasçıları adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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