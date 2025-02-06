T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2022/117 Esas
DAVACI : ERBİL USTA, Ali ve Meryem oğlu, 1978 doğumlu
DAVALILAR : İRFAN BALCI, Mehmet ve Rukiye oğlu, 1971 doğumlu,
MEHMET BALCI, Mehmet ve Rukiye oğlu, 1978 doğumlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinize tebligat yapılamaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 26/03/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30/01/2025