Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/117 Esas

DAVACI : ERBİL USTA, Ali ve Meryem oğlu, 1978 doğumlu

DAVALILAR : İRFAN BALCI, Mehmet ve Rukiye oğlu, 1971 doğumlu,

MEHMET BALCI, Mehmet ve Rukiye oğlu, 1978 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize tebligat yapılamaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/03/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30/01/2025