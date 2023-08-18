T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ağustos 2023

Sayı: 2023/69 E. Davacı Şarkikaraağaç Hazinesi tarafından açılan tapu iptali ve tescil (gaiplik nedeniyle hazine adına tescil) davası nedeniyle;Isparta ili, Şarkikaarağaç ilçesi, Beyköy köyü, 459 parsel (3402 s. K.K. 22/a maddesi uyarınca güncellenen 107 ada,171 parsel) sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Süleyman isimli şahsın Mk'nun 33. mad.gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgisini bildirmeleri için mahkememizin 2023/69 E. sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 20/06/2023