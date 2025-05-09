Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/13 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerinde, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatiş.uyap.gov.tr adresinden 2025/13 satış sayılı dosya numarası ile eriştim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Çarıksaraylar Kasabası Suvar Mahalle, Porsuk Deresi Mevkii, 201 Ada, 119 Parsel,

Adres: Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabası Suvar Mahallesi Taşınmazın güney-doğu yönünde asfalt yol bulunmakta, taşınmaz, Çarıksaraylar/Suvar Mahallesi kuzey yönünde, 122. Şehit Jandarma Teğmen Kenan Çaylı Caddesine 200 metre, Yeşildere Camiine 240 metre, kuzey-doğu istikametinde bulunan Çarıksaraylar Belediye hizet binasına 2,00 km, aynı yönde bulunan Ulu Camii ye 2,00km, güney-batı istikamette Isparta-Konya karayoluna 2,40 km, Şarkikaraağaç Hükümet Konağına 3,60km mesafededir. TAŞINMAZ, ÇARIKSARAYLAR BELEDİYESİ 3194 SAYILI DÜZENSİZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE TABİ ALANLARDAN HAM İMAR PARSELİ ARSA OLARAK SAYILABİLECEK ALANLARDANDIR. İMAR SAHASI İÇERİSİNDEDİR. PARSELİZASYON YAPILABİLİR Taşınmazın kuzey sınır komşu parselinde konut, güney yönünde yerleşim alanları bulunmaktadır. Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanabilir konumdadır.

Yüzölçümü: 12.259,74 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: Var. İmar Sahası İçerisinde

Kıymeti: 4.903.896,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

1. Artırma Başlangıç-BitişTarih ve Saati: 10/06/2025/11:22 - 17/06/2025 / 11:22

2. Artırma Başlangıç-BitişTarih ve Saati: 09/07/2025/11:22 - 16/07/2025 / 11:22 05/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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