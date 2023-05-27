T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

ESAS NO: 2022/954 Esas

Aleyhinize davacı Kemal Öksüm vekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır Kasabası Doğu Mahallesi 133 ada 106, 136 ada 109 ve Yeni Mahalle 166 ada 39parsellerde kayıtlı Davalı Nihat ÖKSÜM'ün mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 18/10/2023 günü saat: 09:05'de duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.