T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/656 Esas

Aleyhinizedavacı Göktan Denizhan vekili Av.Aziz Karaca tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle;Sivas İli Şarkışla İlçesi Gültekin Mah. 995 ada 7 ve 986 ada 7 parsellerde kayıtlı Davalılar Ayhan Yıldırım ve Sema Gügenir'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

26/06/2024 günü saat: 09:40'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.