T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/501 Esas KARAR NO: 2023/273

DAVALILAR: 1- ABDURRAHMAN TALAY -T.C: 60490198748, 2- FATMA ELHASAN - (Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Tahir ve Sare'den olma 01/01/1948 Keriberi/Suriye doğumlu), 3- REEM ALSALOUM - (Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Salım ve Fadwa Nehras'tan olma 18/04/1974 Halep/Suriye doğumlu), 4- ŞEMSE ALİ - (Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Hasan ve Emine'den olma 01/07/1931 Zovğire/Suriye doğumlu) Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinizin tespit edilemediği anlaşıldığından aşağıdaki hükmün tarafınıza işbu ilan vasıtasıyla tebliğ olduğu ilan olunur.

"HÜKÜM: 1- Davanın KABULÜ ile;

A) 32789115286 T.C. Kimlik numaralı Tahir Çevik ile Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Tahir ve Sare'den olma 01/01/1948 Keriberi/Suriye doğumlu Fatma Elhasan'ın Form No:20-01 Özel Kütük Sıra No:64 sayılı evlenme bildirim formu ile Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 30/04/2019 tarihinde onaylanan işlemi ile yapılan TESCİLİN İPTALİNE,

B) 71551043242 T.C. Kimlik numaralı Ali Türker ile Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Hasan ve Emine'den olma 01/07/1931 Zovğire/Suriye doğumlu Şemse Ali'nin Form No:20-01 Özel Kütük Sıra No:54 sayılı evlenme bildirim formu ile Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 02/04/2019 tarihinde onaylanan işlemi ile yapılan TESCİLİN İPTALİNE,

C) 29795225382 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Özmen ile Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Salım ve Fadwa Nehras'tan olma 18/04/1974 Halep/Suriye doğumlu Reem Alsaloum'un Form No:20-01 Özel Kütük Sıra No:38 sayılı evlenme bildirim formu ile Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 22/02/2019 tarihinde onaylanan işlemi ile yapılan TESCİLİN İPTALİNE,

D) 60490198748 T.C. Kimlik numaralı Abdurrahman Talay'ın Form No:70-01 Özel Kütük Sıra No:64 sayılı ölüm bildirim formu ile Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 22/11/2018 tarihinde onaylanan işlemi yapılan TESCİLİN İPTALİNE,

2- Davanın niteliği gereğince harç alınmasına yer olmadığına,

3- Davanın niteliği gereğince yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

4- Karar kesinleştiğinde kararın bir örneğinin Savur İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair; Cumhuriyet Savcısının ve davalı Savur Nüfus Müdürlüğü temsilcisinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine sunulacak dilekçe ile Diyabakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."