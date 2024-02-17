T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mah. 307 ada, 273 parsel sayılı taşınmaz Ulamış Mahallesinın 4 km. güney-doğusunda kalmaktadır. Tapu kaydında zeytinlik vasfında, % 25-35 eğim aralığında yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, yer yer anakayanın yüzeyde yer aldığı görülmüştür. Su tutma kapasitesi düşük, sığ derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin arazi incelemesinde üzerinde 50-100 yaşlarında deliceye aşılı zeytinağaçlarının olduğu, kapama zeytinlik bahçesi niteliğinde olduğu, ağaçların bakımlı olduğu, ekonomik olarak verimli durumda oldukları tespit edilmiştir.

Ulaşımı zeminde mevcut olan, ancak kadastral yol durumunda olmayan Seferihisar-Gödence yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Yakın çevresinde zeytinlikler ve ormanlık alanlar bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın,elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaz, Seferihisar şehir merkezine 5 km. Mesafededir.

Adresi: Ulamış Mah. 307 Ada, 273 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 15.527,97 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kalmaktadır. Parselin yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti: 4.658.391,00 TL

KDV Oranı: %10

Şerhler:

Şerh İcrai Haciz: İzmir 2. İcra Dairesi nin 02/04/2021 tarih 2019/11608 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 63526.53 TL bedel ile Alacaklı : Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi nin 07/04/2021 tarih 2020/723 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3707.36 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İzmir 22. İcra Dairesi nin 16/08/2021 tarih 2019/10023 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3624.82 TL bedel ile Alacaklı : Akbank Türk Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İzmir 22. İcra Dairesi nin 16/08/2021 tarih 2019/10038 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 5883.21 TL bedel ile Alacaklı : Akbank Türk Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İzmir 22. İcra Dairesi nin 17/08/2021 tarih 2019/9876 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 30284.08 TL bedel ile Alacaklı : Akbank Türk Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: Küçükçekmece 1. İcra Dairesi nin 25/10/2022 tarih 2022/19645 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 6029.84 TL bedel ile Alacaklı : Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz: İzmir 26. İcra Dairesi nin 20/12/2022 tarih 2017/12095 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 157340.71 TL bedel ile Alacaklı : Tc.Ziraat Bankası Aş. lehine haciz işlenmiştir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/05/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 10/05/2024 - 14:15

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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