T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Çolakibrahim mahallesi, 1708 ada, 2 parsel sayılı, 683,97 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz, Çolakibrahim Mahallesi yerleşimi içinde ve Seferihisar-İzmir yolunun (İzmir Caddesi) sağında kalmaktadır. Dikdörtgen formunda ve düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmazın güneyi 10 m?lik imar yoluna (12/10 Sokak) cephelidir. Taşınmaz üzerinde yapı ya da ağaç bulunmamaktadır. Boş arsa durumundadır.

Uygulama İmar Planı içinde kalan taşınmaz, Ayrık Nizam, Emsal = 0,90 2 kat konut imarlıdır. Net imar parseli olan taşınmazın yapılaşmasında herhangi bir engelinin olmadığı görülmektedir.

Yakın çevresinde, yeni yapılaşmalar, boş arsalar ve Çolakibrahim Mahallesi yerleşimini devamı bulunmaktadır. Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunan taşınmaz, İzmir Caddesine 250 m. ve Seferihisar şehir merkezine 800 m. mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde; yerleşim alanı içinde kalması, imar durumu, yapılaşma engelinin olmaması, ulaşım kolaylığı ve talep gören bir bölgede bulunması olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Çolakibrahim Mah. 12/10 Sokak Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 683,97 m2

İmar Durumu: 11.03.2019 tarihinde onaylanan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık Nizam 2 kat, TAKS=0,45 KAKS=0,90 konut imarlıdır.

Kıymeti: 19.151.160,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

- Askeri güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 07/11/1996 YEV: 3222

- Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi ( Icra ) nin 23/08/2022 tarih 50830773 sayılı haciz yazısı

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2024 - 14:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2024 - 14:05

08/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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