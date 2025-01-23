T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, İhsaniye mahallesi, 104 ada, 6 parsel sayılı, 5325,95 m2 yüzölçümlü, "Zeytin Ağaçlı Tarla" nitelikli taşınmaz, İhsaniye Mahallesi yerleşiminin güney-doğusunda Üçköprüler mevkiinde kalmaktadır. Doğu-batı ekseninde az eğimli bir yapıda olan taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Taşınmaz, kumlu tınlı toprak yapısında, sebze ekili,hayvan ağılı olarak kullanılan sulu tarım arazilerinden olduğu, zeminde 35-40 yaşlarında 3 adet zeytin ağacı, 1 adet incir ağacı ile 25 yaş 1 adet armut ağacı yer almaktadır.

Ayrıca taşınmaz üzerinde ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 162,00 m2?lik ahır olarak kullanılan basit bir yapı,(B) harfi ile gösterilen 50,00 m2lik prefabrik ev ve evin alt kısmında,subasman seviyesinde olan 155,00 m,2lik bir yapı bulunmaktadır.

Kıymet takdirine konu taşınmaz, İhsaniye Mahallesi yerleşiminin devamı durumunda olup,İhsaniye-Seferihisar yoluna 15 m. ve İhsaniye Mahallesi yerleşimine 400 m. Mesafededir. Ulaşımı kolay olan taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmaktadır.

Adresi : İhsaniye Mahallesi, 104 Ada, 6 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 5.325,95 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında,1/25.000 ölçekli İzmir Bşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Yapı Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 9.033.740,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İzmir 24. İcra Dairesi nin 28/05/2024 tarih 2024/3900 sayılı Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 14:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:01

20/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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