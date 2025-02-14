T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2024/5 Esas

DAVALI: KAN ELHASAN-99850947528

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiyesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/04/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip zaptıduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.