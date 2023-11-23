T.C. SELÇUK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

Esas No: 2022/59 Esas, 2023/180 Karar

Sanık: ENVER ÇİÇEK, Mehmet ve Hacer oğlu, 29/01/1983 Ankara doğumlu.

Suç: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Suç yeri: İZMİR/SELÇUK

Suç tarihi: 06/11/2020

Karar Tarihi: 07/02/2023

Kanun maddesi: 5237 Sayılı TCK 179/2

Verilen ceza: 5000 TL Adli Para Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.