T.C. SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. SELÇUK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Selçuk İlçe, ACARLAR Mahalle/Köy, bereket Mevkii, 163 Ada, 3 Parsel

Adresi : İzmir İli Selçuk İlçesi Acarlar Mahallesi Bereket Mevkii 163 Ada 3 Parsel Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 6.564,07 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Selçuk İlçesi, Acarlar Mahallesi 163 ada 3 numaralı parsel 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni Planında tarım alanı sınırlarında kalmaktadır. Plan hükümleri gereğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşü alınması gerekmektedir ve kadastral yola cephesi bulunmayan parsellerde imar izni verilmemektedir ‘’ denilmektedir.

Kıymeti : 4.135.364,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:01

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 10:01

03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.