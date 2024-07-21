T.C. SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/6 Tereke

AYDIN ili, EFELER ilçesi, MEŞRUTİYET mah/köy 20 Cilt, 932 Aile sıra no 1 sırada nüfusa kayıtlı 10/05/1947 doğumlu 17/05/2016 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA KIDAL terekesinin defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.