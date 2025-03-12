T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

1- Üniversitemiz envanterine kayıtlı 4.900.000,00 TL muhammen bedelli TC-USL Kuyruk kodlu P-2008JC model tek motorlu eğitim uçağının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ihale ile satışı yapılacaktır.

2- İhale 26/03/2025 Çarşamba günü saat 10:00 ‘da Alaadin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası C Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odasında yapılacaktır.

3- İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL (BeşYüzTürkLirası) olup, Şartname Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Biriminden satın almaları zorunludur.

4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılan ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

5- İhaleye katılacak isteklilerde aranılacak şartlar

A) İstekli gerçek kişi ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c- Vekalet ile ihaleye gireceklerden Noter tasdikli vekaletname.

d-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Vekalet ile ihaleye gireceklerden Noter tasdikli vekaletname,

c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

e-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)

İhale Tarihi: 26/03/2025 Çarşamba 10:00

Muhammen Bedel: 4.900.000,00 TL

Geçici Teminat: 147.000,00 TL

Hesap Bilgileri: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Selçuk Üniversitesi Kampüs Şubesi’ndeki IBAN TR52 0001 0001 6836 9947 4052 29 numaralı hesabı.

Not: İsteklilerin 25/03/2025, Salı günü saat 16:00 ya kadar geçici teminatlarını yatırıp ihale dosyasını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

ADRES: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130

Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

Tel: 0 (332) 223 80 87

Tel: 0 (332) 223 80 93

Mail: satinalma@selcuk.edu.tr