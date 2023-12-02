T.C. SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02 Aralık 2023

Sayı: 2023/131 Esas 13/11/2023

Davacı, Ankara Devlet Suişleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince:Davacı Devlet Suişleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından, İli, İlçesi, Mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, açılan davalarda duruşma günlerinin belirlenerek tapu maliklerine tebligat çıkarıldı, iş bu ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Devlet Suişleri Genel Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına Mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Selim Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

1) Dava Esas No: 2023/131

*NEŞE ARZU EKİNCİ - 48448356204

* ŞÜKRAN RECEPOĞLU - 55207668874

*EMİNE SEYHAN - 35164533842

* OYA KANBİR - 50221297154

*ÇETİN DEMİRCİ - 46135433368

* ÖMÜR ÖZCAN - 64093165138

* SOLMAZ YAVUZ - 44707480970

* GÜLSEVGİ DEMİRCİ - 46117433942

* SÜMER ŞENOL - 10345294378

* MELEK ÖZCAN - 18626277560

*SEVİNÇ ŞİMŞEK - 24268267692

* ERTAÇ ÖZCAN - 28396849492

*MÜNİR OLCAY AYAZ - 15691769464

* AŞKIN KORKMAZ - 50263295798

*ZAFER TUNA ÖZCAN - 50257295926

* TUNCER AYAZ - 15700769140

*TÜRKAN COŞKUN - 13387166634

*MUHAMMET RAHMİ YILMAZ - 48160365812

* ŞERİFE ÖZCAN - 50251296134

* SERPİL YILMAZ - 23357190156

* EYLEM CENGİZ - 33082868008

*NİHAYET ÖZCAN - 50215297382

* TÜMEN ÖZCAN - 28414848896

* EVRİM DEMİRTAŞ - 15911250802

* NURSEL KARADAĞ - 46552419488

*SEYFETTİN ÖZCAN - 50371292122

* TANER ÖZCAN - 50299294550

*SELAHATTİN ÖZCAN - 50362292414

*MEHMET KADİR ÖZCAN - 50296294614

*NEJDET ÖNSÖZ - 44668084774

* MEHMET ÜMÜT EKİNCİ - 48544353084

* SUZAN ÖZTÜRK - 10453099360

* SUANDEN TOPBAŞ - 37357726178

* ALPER ÖZCAN - 50233296718

* ŞAFAK ONARICI - 10456099206

*ZEMİNE YILMAZ İŞÇİ - 48133366778

* MESUT YILMAZ - 48106367634

*YÜKSEL KARAPİRİM - 27136141094

*TÜLİN TECER - 28411848950

* GÜLER YILMAZ - 15914250748

* NESİMİ YILMAZ - 48157365986

*GÖNÜL TOPBAŞ - 36751746324

*EFE BERKER ÖZCAN - 50185298334

*CANER ÖZCAN - 50269295570

*ZEKİ DEMİRCİ - 31363867658

*MÜZEYYEN EKİNCİ - 48403357734

*İBRAHİM ÖZCAN - 50425290388

*EZGİ YILMAZ - 15905251020

*ÜLKÜ DEMİRCİ - 46036436642

*BELGİN ÖZCAN - 50272295406

*MEHMET ZEKİ GİDER - 13199133336

*ÇİLEM SEÇGİNLİ - 50197297998

*ÖNER ÖZCAN - 50302294454

* SUZAN YILMAZ - 48175365302

*SEVİM ÖZCAN - 50482288434

*BARAN SİNEM EKİNCİ - 48313360794

*SERMİN ÖZCAN - 50239296590

*HAKAN KUBİLAY TOPÇU - 36083158352

*SELAMİ ÖZCAN - 28423848504

*CAHİDE AL - 49819310566

* BİLGE ÖZCAN - 50323293726

* METİN DEMİRCİ - 46138433204

*MEDİHA ÖZCAN - 28402849232

*AYTAÇ ÖZCAN - 28399849338

*SEMA AÇAR - 36098157852

*SEVER ARGUN - 35506128392

*SAHİDE DEMİRCİ - 46006437662

*SİNEM YILMAZ - 15908250976

*AYSUN ERZURUM - 21515760074

*METEHAN ÖZCAN - 18620277788

*BARIŞ ÖZCAN - 50248296208

*SÖNMEZ ERİŞ - 50005304344

*HAKAN ÖNSÖZ - 44665084838

*KUBİLAY ÖZCAN - 50305294390

*NÜKET GÜNDAY - 31279925626

*DERYA ÖZCAN AYDIN - 50209297510

*DİDEM ÖZCAN KAYA - 50164299062

*RUHSET ÖZCAN - 50344293088

*MUSTAFA YILMAZ - 48172365466

*GÜNAY ÖZCAN - 50347292934

*TUĞÇE ÖZCAN - 50155299354

*NEŞE DOĞAN - 45247462914

*GAMZE ÇELİK - 50203297738

*ÖZGÜL YILMAZ - 48154366030

*ÖZGÜR ÖZCAN - 50278295288

*GÜLÜZAR ÖZCAN-

*ZENNURE ÖZCAN-

*BELGÜZAR ÖZCAN-

*FİKAR ÖZCAN-

Taşınmaz: Kars ili, Selim ilçesi, Karahamza Köyü , 132 ada 4 parsel

Kamulaştırılacak alan: Taşınmazın 20.800,00 m² yüzölçümün tamamı hakkında kamulaştırma bedelinin tespitine,

2) Dava Esas No: 2023/130

*MUSTAFA DAŞDEMİR - 49318327232

*SEHER BİNİCİ - 12338557262

*NAHİDE KAYA - 18301769342

*YADİĞAR DAŞDEMİR - 10612268590

*UĞUR KÜRŞAT GÜRBÜZ - 46804411086

*NECDAT DAŞDEMİR - 49351326148

*CEZAYİR DEMİRCİ - 45676448688

* CEBRAİL DEMİRCİ - 45673448742

*ESMER DAŞDEMİR - 49279328576

*HANİFE GÜRBÜZ - 46942406432

*HAVVA NUR BAŞDERE - 46807410932

*YÜKSEL BİNİCİ - 12329557554

*FERİDUN GÜRBÜZ - 46882408404

*MUSTAFA GÜRBÜZ - 46855409360

*NERGİZ ELTURAN - 30154966228

*SUNA TERZİ - 46837409944

*OĞUZ DAŞDEMİR - 49264329076

*ŞENAY DAŞDEMİR - 11974255228

*RABİA GÜRBÜZ - 17363504694

*MUSTAFA DEMİRCİ - 45700447854

*ZEYNEP GÜRBÜZ - 46852409424

*SEBAHATTİN DAŞDEMİR - 49357325930

*YUSUF DEMİRCİ - 45670448806

*MERYEM ARAS - 33787845106

*EMİNE ÜLBEĞİ - 58528014788

*ÜLKER DÖŞKAYA - 51094268050

*ADİL BİNİCİ - 12326557618

* MUHAMMEDİN DAŞDEMİR - 49354326084

*ERAY GÜRBÜZ - 46906407680

*SEZAYİ GÜRBÜZ - 46933406724

* ELİF GÜRBÜZ KONAR - 46810410868

*HİKMET BİNİCİ - 12320557836

*RECAİ GÜRBÜZ - 46921407160

*FADİME GÜRBÜZ - 46846409652

*MAHİZER DEMİRCİ - 30823940818

* GÜLHANIM FİL - 10712611470

*TULAY EŞKARA - 47065196132

*YAVUZ BİNİCİ - 36892710376

*ŞÜKRAN GÜRBÜZ - 46858409206

*ŞENAY ZEYTUN - 28028036672

*HATUN AKTAŞ - 44047500284

*FİLİZ GÜNDOĞDU - 21017811090

*MERDANE DEMİRCİ - 45679448524

*ZEYNEP ÜLKÜ GÜRBÜZ - 13505638708

*NEVZAT DAŞDEMİR - 49348326212

*CAFER DEMİRCİ - 45682448450

*ESREF DEMİRCİ-

Taşınmaz: Kars ili, Selim ilçesi, Karahamza Köyü , 132 ada 67 parsel

Kamulaştırılacak alan: Taşınmazın 12.700,00 m² yüzölçümün tamamı hakkında kamulaştırma bedelinin tespitine,