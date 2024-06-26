T.C. SENİRKENT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/100 Esas

DAVALI: METİN KARLI İstiklal Mah Ali Can İzgi Sokak No: 30C/2 32000 Senirkent/Isparta 32000 Senirkent/ ISPARTA

Davacı İrfan Gücüöz ve Vecihi Gücüöz tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;

Tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti ve tarafların sulhe teşviki için 25/09/2024 günü saat 11:40'a ön inceleme duruşma gün ve saati verilmiş olup, HMK.'nun 139 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birisinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca yokluğunuzda karar verilebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.