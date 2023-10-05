T.C. SENİRKENT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

Sayı: 2021/197 Esas 15/09/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde; gaipliği talep edilen Atila Hakan Vural'ın 06/06/2016 tarihinde en son akrabası Hasan Eryiğit'in düğününde ve sonrasında Burdur ilinde görüldüğünü, düğünden ayrılarak başka bir arkadaşı ile görüştüğünü, eve gideceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığını ve bu tarihten itibaren 5 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Atila Hakan Vural'dan hiçbir haber alınamadığını, müvekkilleri Veli, Hasan ve Hatice Naz'ın babası; Gülnaz'ın eski eşi olan 45901304680 T.C. kimlik numaralı Atila Hakan Vural hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olduğundan,

Veli ve Gülsüm 'den olma, 01/02/1972 dogumlu, 45901304680 T.C. kimlik numaralı ATİLA HAKAN VURAL isimli şahsı tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde Veli ve Gülsüm 'den olma, 01/02/1972 dogumlu, 45901304680 T.C. kimlik numaralı ATİLA HAKAN VURAL isimli şahsın gaipliğine karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15/09/2023

GAİP TC KİMLİK NO: 45901304680

ADI SOYADI: ATİLA HAKAN VURAL

BABA ADI: VELİ

ANA ADI: GÜLSÜM

DOĞUM TARİHİ: 01/02/1972

DOĞUM YERİ: SENİRKENT