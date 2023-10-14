T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/19 Esas

KARAR NO: 2023/530

Mahmut ve Zeyya oğlu 1998 doğumlu İBRAHİM EL ANTAR hakkında mahkememizin 10.10.2023 tarih 2023/19 esas 2023/530 sayılı kararı ile Cinsel Taciz suçundan 5237 sayılı TCK'nın 105/1-1.fıkra maddesi uyarınca verilen 2.250TL adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ancak sanığa ulaşılamaması nedeniyle hüküm tebliğ edilememiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.