T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/61 Esas

Davalı Emine ÇATAR;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zabtı ve ara karar 29/03/2023 tarihli ara kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin özeti; müvekkillerinin Antalya İli Serik İlçesi Boğazkent Mahallesi 20 cilt, 69 hanede nüfusa kayıtlı Ali ve Döndü KIZI Hatice YILMAZ varisleri olduğunu, Hatice YILMAZ'ın veraset ilamı alınırken hata yapıldığını ve tapuda intikallerin bu hatalı veraset ilamı ile gerçekleştiğini, bu nedenle Hatice YILMAZ'dan intikal eden Antalya İli Serik İlçesi Boğazkent Mahallesi 300 ada 109 parsel, 300 ada 168 parsel, 300 ada 97 parsel, 300 ada 208 parsel sayılı taşınmazların tapularının iptali ile müvekkilleri adına tescilini, mümkün olmadığı takdirde tazminatın davalılardan tazminini talep etmiştir.

İHTAR: HMK. nun 122 ve 127 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibareniki haftalık kesin süre içerisinde HMK. nun 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı, tüm delillerinizi ve tanık isim listenizi HMK. 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz hususu,dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar evrakı yerine geçerli olmak üzere davalı Emine ÇATAR'a (Ali kızı) ilanen tebliğ olunur.15/01/2024