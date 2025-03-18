T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:01

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/187 Esas

DAVACILAR: ASIM DAĞLI-26089184424 - Erenköy Mah. 4819 Sk. No: 87Kepez/ ANTALYA/ TAHSİN DAĞLI-26086184588 -

DAHİLİ DAVALI: - HATİCE BÜYÜKKAÇAR Konevi Mahallesi, Vali Cemil Keleşoğlu Sk. No: 23 İç Kapı No:4 Meram/Konya Meram/ KONYA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesine: HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025