T.C. SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2020/2386 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/2386 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, KÖKEZ Mahalle/Köy, Şehir içi Mevkii, 70 Ada, 252 Parsel, Taşınmazın üzerinde mahalline göre bodrum+zemin+3 normal katlı betonarme yapı olduğu görülmüş olup gerekli incelemeler yapılmıştır.Taşınmaz 1/1 hisse şeklinde Fetullah Akçekoca: Cemil Oğlu adına kayıtlı olduğu görülmüştür.Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 2 adet şerh kaydı bulunmaktadır. Kıymet takdirine esas; Antalya İli, Serik İlçesi, Kökez Mahallesi sınırları içerisinde, 2143 Sokak cepheli 70 ada 252 parselde yer alan Arsa vasıflı ana taşınmaz ve üzerinde yer alan, 19 dış kapı nolu taşınmazdır. Taşınmazın içeriden yapılan tespitler itibariyle her bir bölümün ayrı ayrı kiracı kullanımında olduğu tespit edilmiştir.Yapıda, normal katlar, her biri antre hol ile bağlantılı 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. İlgili taşınmazın 12/09/2024 keşif tarih itibariyle değeri 16.581.600,00 TL tespit edilmiştir.

Adresi: Merkez Mah. 2143 Sok. Şişmanoğlu İş Merkezi No:19Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 471,00 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 16.581.600,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2025 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2025 - 10:59

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, YUKARIKOCAYATAK Mahalle/Köy, 174 Ada, 2 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz üzerinde mahalline göre 3 katlı betonarme yapı, soğuk hava deposu ve imalatı tamamlanmamış yapılar olduğu görülmüştür. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 12 adet Şerh, 1 adet Beyan ve 1 adet İpotek kaydı bulunmaktadır.Kıymet takdirine esas; Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi sınırları içerisinde,Poyrazlı Kümesi Küme Evler cepheli 174 ada 2 parselde yer alan Arsa vasıflı ana taşınmaz ve üzerinde yer alan, 44 dış kapı nolu iş yerikullanımlı taşınmazdır. Mahallinde 3 katlı, dört cepheli iş yeri nitelikli taşınmazın kullanım alanı onaylı projesine göre toplam brüt 9.219,00 m2 (Soğuk Hava Deposu:5.246 m2+ Temizleme Binası: 2.583 m2 + Ek Temizme Binası: 940 m2 + İdari Bina: 450 m2), net 8.381,00 m2dir. İlgili taşınmazın 12/09/2024 keşif tarihi itibariyle değeri 123.465.400,00 TL takdir edilmiştir.

Adresi: Yukarı kocayatak Mahallesi Poyrazlı Kümesi Küme Evler No:44Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 18.595,00 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 123.465.400,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/05/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2025 - 13:36

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/06/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 13:36

06/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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