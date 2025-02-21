T.C. SEYDİKEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. SEYDİKEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin

tespiti ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A:Ş adına kayıt ve tesciline,

a-) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye Husumet Yöneltilerek İdari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltme davası açabilecekleri,

b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A:Ş adına tescil edileceği,

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Fethiye Şubesine yatırılacağı,

d-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2942 sayılı kanunun 10/f. maddesi uyarınca 10 GÜN İÇİNDE Mahkememize bildirmeleri gereği: 3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince DAVALIYA DAVETİYE YERİNE GEÇMEK ÜZERE DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ İLE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.05/12/2024

2024/12 Seydikemer Kabaağaç Mah Havana Hayta, Adem Hayta, Hava Kısa, Ramazan Hayta, Bedia Uslan, Selahattin Hayta, Feride Kortan 178 Ada 11 Parsel Tarla 0 m2 Mülkiyet, 24,13 m2 İrtifak