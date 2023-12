T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2021/127 Esas

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara karar gereğince; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalılar T.C. No:480******** - SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, ÜLKÜ mah/köy, 1 Cilt, 1 Aile sıra no, 54 sırada nüfusa kayıtlı, AGİT ve SARİYE kızı, 28/12/1942 doğumlu Dırrı TEKİN, T.C. No:245******** - SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, ÜLKÜ mah/köy, 1 Cilt, 304 Aile sıra no, 74 sırada nüfusa kayıtlı, NACİ ve HALİME oğlu, 25/08/1988 doğumlu Volkan Necati BAYHAN, T.C. No:453******** - BATMAN ili, MERKEZ ilçesi, RAMAN mah/köy, 16 Cilt, 154 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, SABRİ ve YILDIZ oğlu, 04/03/1969 doğumlu Bayram ACAR ve T.C. No:582******** - MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, DOĞANÇAY mah/köy, 27 Cilt, 18 Aile sıra no, 103 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve FELEKNAS oğlu, 20/03/1981 doğumlu Nurullah AKGÜL'ün adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından, dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun adresi meçhul sayılan dahili davalılara ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, dava konusu Siirt İli Merkez İlçesi Yokuşbağlar Köyü 182 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma değerinin bilirkişi heyet raporunda 540.194,89 TL olarak tespit edildiği anlaşılmakla, dahili davalıların duruşmanın bırakıldığı 07/03/2024 günü saat 09:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunacağı ilan olunur.