T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/959 Esas 11/12/2024

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından mahkememizde görülmekte olan Halil - hakkında Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Halil -,1920'li yıllarda seferberlik için askere gittiğini, sonrasında dönmediğini, kendisinde haber alınamadığını, seferberlikte öldüğünü düşündüğünden bahisle dedesi hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açmış olmakla;

TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Halil - hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Siirt Sulh Hukuk Mahkemesine bilgi vermeleri ilanen duyurulur.11/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 36943559206

ADI SOYADI : HALİL -

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : HADİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884

DOĞUM YERİ : SİİRT

#ilangovtr Basın No: ILN02139584