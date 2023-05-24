T.C. ŞİLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2021/368 Esas

KARAR NO: 2022/860

HÜKÜM:

A-) 1-) Müşteki sanık Murat KORKMAZ'ın "Hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK'nın 125/1maddeleri gereğince neticeden 5.250,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK'nın 231/5. maddesigereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nın 231/8. maddesi uyarınca SANIĞIN BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA,

B-) 1-) Müşteki sanık Murat KORKMAZ'ın "Mala Zarar Verme" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmakla ,5237 sayılı TCK'nın 151/1maddesi gereğince neticeden 4.500,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığaverilen adli para cezasının TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca takdiren her biri eşit 15 taksit halindebirer ay arayla tahsiline,

C-) 1-) Müşteki sanık Murat KORKMAZ'ın "Basit Yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmakla, 5237 sayılıTCK'nın 86/2 maddesi gereğince neticeten 2.250,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK'nın 231/5.maddesi gereğince sanık hakkındakiHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nın231/8. maddesi uyarınca SANIĞIN BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA,

D-) 1-) Katılansanık İsmail DOĞAN'ın 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğinceneticeten 3.360,00 TL ADLİ PARACEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK'nın 231/5.maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, SANIĞINBEŞ YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA,

Mala zarar verme suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZyasa yolu açık olmak üzere, karar verilen ;

Ahmet Öncü ve Tülin oğlu, 02/07/1975 Üsküdar doğumlu, SİVAS-MERKEZ-MEHMETPAŞA nüfusunda kayıtlı. T.C. Kimlik No: 43744338084 MURAT KORKMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükümözetinin trajı 50 bin veya üzeri olan Türkiyegenelinde yayınlanan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2023