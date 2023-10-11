T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/513 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Şile İlçesi

MEVKİİ: Şuayipli Mah

PAFTA NO:

ADA NO: 2857

PARSEL NO: 74

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 154,05

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali Enver Özçay, Ayten Arıkan, Beytullah Koyuncu, Coşkun Kocal, Enver Deniz, Fatma Ay, Fatma Mırasçıları, Gülhan Şenbay, Hanife Gül, Hatice Vural, Kubilay Özgen, Muammer Kocal, Muhammed Said Özgen, Muradiye Taştekin, Mustafa Koyuncu, Nebahat Koyuncu, Nigar Arslan, Nuray Zungur, Oğuz Kocal, Orhan Deniz, Ruşen Kocal, Sebahat Bostan, Seyfullah Koyuncu, Tevfik Fikret Kaptan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/513 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023