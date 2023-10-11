T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Şile İlçesi

MEVKİİ: Şuayipli Mah

PAFTA NO:

ADA NO: 2857

PARSEL NO: 6

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.440,17 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet Demirel, Arzu Ceylan, Bahri Kara, Emine Hamami, Fahrettin Kara, Fahriye Aslan, Fahriye Kara, İsmail Kara, Kadriye Kara, Mehmet Emin Kara, Metin Kara, Muhsin Ceylan, Mukadder Yavuz, Necati Ceylan, Rabiye Bülgün, Sevim Tunçer, Sevinç Kara, Sibel Ulusoy, Tuncay Kara

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/511 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023