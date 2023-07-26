T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Yayınlanma: 26 Temmuz 2023

2020/126 TALİMAT

DOSYA NO: 2020/126 TLMT.

ALACAKLI: ATLANTİS ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

VEKİLİ: Av. Gökhan Alaca(TBB No: 37014)

600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi No:31Bandırma / BALIKESİR

BORÇLU: ÖZGÜR AYDOĞAN, T.C. 123......66

Borçlu Özgür AYDOĞAN'a tebliğ imkansızlığı nedeniyle; müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan Borçluadına kayıtlıve İstanbul İli, Şile ilçesi, Üvezli Mah. Köy Karşısı Mevkii 102 Ada 4 Parsel taşınmazın 9/40 Hissesi 153.562,50 TL muhammen bedel ile ve yine borçluya ait İstanbul İli, Şile ilçesi, Üvezli Mah. Köy Karşısı Mevkii 101 Ada 4 Parsel taşınmazın 9/40 Hissesi 119.262,50 TL muhammen bedel ile müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr)satışa çıkartılacak olup, taşınmaz satış ilanının yukarıda belirtilen Borçlu ÖZGÜR AYDOĞAN T.C. 123.....66 ' a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Taşınmaz satış ilanının yukarıda belirtilen borçlu yönünden ilanen tebliği ihtar olunur. 24/07/2023

ARTIRMA BİLGİLERİ İstanbul İli, Şile ilçesi, Üvezli Mah. Köy Karşısı Mevkii 102 Ada 4 Parsel Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/10/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 18/10/2023 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/11/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 16/11/2023 - 14:15-

İstanbul İli, Şile ilçesi, Üvezli Mah. Köy Karşısı Mevkii 101 Ada 4 Parsel Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/10/2023 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 18/10/2023 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/11/2023 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 16/11/2023 - 14:30