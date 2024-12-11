T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, İMRENDERE Mahalle, Kirazlık Mevkii, 4124 Ada, 1 Parsel,Sayılı 2.978,56.Yüzölçümlü Tarla Vasfındaki Taşınmaz Satılacaktır

İmar Durumu: Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.'nün 06/09/2021 tarihve E.3922/8365 sayılı imar durumu yazılarında; "İstanbul ili Şile İlçesi, İmrendere mah. 4124 Ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, 16/06/2017 tarihli 1/1000 ölçekli İmrendere mahallesi uygulama imar planında kısmen E=0,35 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam: İKİ KAT KONUT ALANINDA " , Kısmen de imar yolunda kalmakta olup parselin bir kısmında minimum derinlik 16mt, minimum cephe 12 mt"dir denilmiştir.

Kıymeti : 22.339.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:40

08/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.